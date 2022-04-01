Детский сад на 50 мест открыли в Голышмановском округе

| Фото: ИИЦ "Голышмановский вестник" | Фото: ИИЦ "Голышмановский вестник"

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Новое здание детского сада "Василек" взамен деревянного открыли в селе Евсино Голышмановского городского округа 26 апреля. Детский сад рассчитан на 50 детей из деревень Одина, Солодилова, Оськина, Никольск и села Евсино, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На территории обновленного детсада — прогулочные участки и спортивная площадка, в здании — универсальный зал для занятий музыкой и физической культурой, медицинский кабинет, административные кабинеты и пищеблок.

Предусмотрено три групповые ячейки, в том числе одна группа для детей до трех лет. Открылась и группа полного дня для 12 детей от 4 до 7 лет. Летом сад начнут посещать еще 12 малышей от одного года до трех лет.