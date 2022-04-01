Знаки отличия ГТО получили более 2 тыс. жителей Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Знаки отличия ГТО получили 2 тыс. 675 жителей Тюменской области в первом квартале 2022 года, всего в выполнении нормативов приняли участие 15 тыс. 24 человека. Это на 6% больше, чем за тот же период 2021 года, сообщает информационный центр правительства региона.

Отмечается, что золотой знак отличия ГТО получили 2 тыс. 506 человек, серебро — у 96 человек, бронза — у 73 человек.

Всего с 2016 года за время реализации комплекса ГТО испытания выполнили 358 тыс. 407 жителей Тюменской области, золото — у 32 тыс. 123 человек.

Узнать подробнее о сдаче нормативов ГТО в Тюменской области по ссылке.