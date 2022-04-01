  • 26 апреля 202226.04.2022вторник
  • USD73,3611
    EUR77,4651
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Знаки отличия ГТО получили более 2 тыс. жителей Тюменской области

Спорт, 17:42 26 апреля 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Знаки отличия ГТО получили 2 тыс. 675 жителей Тюменской области в первом квартале 2022 года, всего в выполнении нормативов приняли участие 15 тыс. 24 человека. Это на 6% больше, чем за тот же период 2021 года, сообщает информационный центр правительства региона.

Отмечается, что золотой знак отличия ГТО получили 2 тыс. 506 человек, серебро — у 96 человек, бронза — у 73 человек.

Всего с 2016 года за время реализации комплекса ГТО испытания выполнили 358 тыс. 407 жителей Тюменской области, золото — у 32 тыс. 123 человек.

Узнать подробнее о сдаче нормативов ГТО в Тюменской области по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГТО

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 26.04.2022Знаки отличия ГТО получили более 2 тыс. жителей Тюменской области
14:47 26.04.2022Тюменские дзюдоисты заняли второе место на турнире памяти Андрея Кижеватова
14:25 26.04.2022Спорткомплекс в Ишимском районе отметит окончание ремонта соревнованиями по баскетболу
12:33 26.04.2022В Тюмени посоревнуются более 200 скалолазов