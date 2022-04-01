Тюменским земледельцам рекомендуют расширять площади под масличный лен

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Сельским товаропроизводителям Тюменской области можно смело идти на увеличение посевов сортов льна масличного. Опытным путем доказана экономическая эффективность возделывания данной культуры.

Об этом заявила доктор сельскохозяйственных наук ГАУ Северного Зауралья Анастасия Казак.

По ее словам, экономический эффект от внедрения результатов исследований на 10 га в "СПК Нива" Бердюжского района составил 19 тыс. 750 рублей на гектар, а в "КФХ Замиралова О.В" Армизонского района на 50 га – 14 тыс. 242 рубля.

Льняное масло востребовано и на европейском, и на азиатском рынках. Турция и Китай закупают его в России более чем на 2 млн долларов.

При соблюдении агротехники возделывание льна масличного даёт высокий экономический эффект, урожаи рентабельны даже в условиях засухи. Например, в 2021 году в Тюменской области при урожайности в 1,9 тонн с га, рентабельность составила более 50%, сообщает управление по информационной политике аграрного университета.