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Тюменские госавтоинспекторы задержали более 1 200 водителей без прав в 2022 году

Происшествия, 20:44 02 мая 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 200 водителей, не имеющих права управления транспортом, задержаны в Тюменской области в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области

Более 2,5 тыс. жителей области в этом году впервые получили водительские удостоверения, пройдя специальное обучение в автошколах и сдав квалификационные экзамены.

ГИБДД призывает жителей региона, не имеющих водительских удостоверений, не садиться за руль автомобилей и мотоциклов. Штраф за это нарушение составляет от 5 до 15 тыс. рублей.

Евгений Бабенко

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# ГИБДД Тюменской области

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