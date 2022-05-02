Тюменские госавтоинспекторы задержали более 1 200 водителей без прав в 2022 году

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 200 водителей, не имеющих права управления транспортом, задержаны в Тюменской области в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области

Более 2,5 тыс. жителей области в этом году впервые получили водительские удостоверения, пройдя специальное обучение в автошколах и сдав квалификационные экзамены.

ГИБДД призывает жителей региона, не имеющих водительских удостоверений, не садиться за руль автомобилей и мотоциклов. Штраф за это нарушение составляет от 5 до 15 тыс. рублей.

Евгений Бабенко