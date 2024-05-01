В Тобольске на пожаре погиб мужчина
Происшествия, 14:52 17 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тело 55-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти обнаружили во время тушения пожара деревянной постройки, расположенной на приусадебном участке в Тобольске, в ночь на 16 мая, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
Проводится процессуальная проверка. Следователь провел осмотр места происшествия. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, судебно-медицинская экспертиза для установления причин гибели мужчины, опрошены очевидцы происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.