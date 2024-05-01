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В Тобольске на пожаре погиб мужчина

Происшествия, 14:52 17 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тело 55-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти обнаружили во время тушения пожара деревянной постройки, расположенной на приусадебном участке в Тобольске, в ночь на 16 мая, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Проводится процессуальная проверка. Следователь провел осмотр места происшествия. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза, судебно-медицинская экспертиза для установления причин гибели мужчины, опрошены очевидцы происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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# пожар , СУ СК РФ по Тюменской области

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