Тюменская область вошла в Топ-7 российских регионов по вводу жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 2021 году было построено более 1 кв. м жилья на одного человека (1,099 кв. м). Всего в регионе в 2021 году было построено 1 млн. 706 тыс. кв. метров жилья, это на 7,9% больше, чем годом ранее.

Обеспеченность населения жильем в 2021 году на одного человека составила 29,5 кв. метров. Такие данные приводит РИА Новости, эксперты которого оценили темпы жилищного строительства в регионах России, и составили рейтинг по объемам ввода жилья. Регионы сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2021 году, в пересчете на одного жителя.

Больше всего жилья в пересчете на одного жителя России в 2021 году было введено в Ленинградской и Калининградской областях, в конце списка оказались Чукотский округ и Мурманская область.

Результаты рейтинга свидетельствуют, что в 2021 году показатель объема ввода жилья на одного человека у лидеров и аутсайдеров отличается в десятки раз. Более одного квадратного метра на человека введено в семи регионах РФ: Ленинградской, Калининградской, Московской, Липецкой областях, Краснодарском крае, Тюменской и Сахалинской областях. Эксперты заметили, что четыре из семи регионов были в лидирующей группе и по результатам рейтинга в прошлом году.

На подступах к лидирующей группе находятся Севастополь, Калужская и Воронежская области — в этих регионах показатель ввода жилья на одного жителя превышает 0,8 кв. м. Всего же ввод жилья превышает общероссийский уровень в 0,636 кв. м в 24 регионах РФ, по сравнению с результатами рейтинга прошлого года их количество не изменилось.

Еще в начале 2022 года эксперты с оптимизмом смотрели на дальнейшее развитие всего строительного сектора и даже ожидали новых рекордов, но наложенные санкции и напряженная ситуация с поставками, в том числе стройматериалов, вносят коррективы. По мнению аналитиков, смягчить ситуацию должен принятый правительством РФ антикризисный план мер по поддержке строительного комплекса.

Снижение ставки льготных ипотечных кредитов на новостройки до 9% в соответствии с поручением президента России Владимира Путина – это, по словам губернатора Александра Моора, эффективная мера стимулирования спроса на жилье и поддержки строительной отрасли. Он заявил об этом на очередном заседании президиума регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.

В регионе, по данным заместителя губернатора Сергея Шустова, нет ни одного случая приостановки строительства жилых домов. "Текущий объем продаж на рынке жилья соответствует аналогичному показателю прошлого года, - пояснил он. - Продолжается возведение социальных и инфраструктурных объектов. Планируем, что все они будут сданы в установленные сроки".

В Тюменской области отмечается снижение цен на ряд строительных материалов, например, на железобетонные конструкции и металлопрокат. Задолженность по выплате зарплаты на предприятиях строительной отрасли и транспорта отсутствует.