Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование на ИЖС в Тюменской области

| Фото: lp.sovushki.ru | Фото: lp.sovushki.ru

В Тюмени в жилом комплексе "Ритмы" построят 7 таунхаусов, 16 индивидуальных жилых домов и многоквартирный дом –всего почти 20 тыс. кв. м.

Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию более чем на 1 млрд рублей девелоперу "ЭКО-город" (входит в холдинг "Партнер") на строительство комплекса с использованием счетов эскроу.

Ввод в эксплуатацию таунхаусов и домов ИЖС запланирован на IV квартал 2022 года, многоквартирного дома — на IV квартал 2023 года.

Механизм эскроу-счетов в том числе в сегменте ИЖС, по словам управляющего директора Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олега Филиппова, позволяет повысить прозрачность финансирования и ипотечного кредитования проектов, защитить средства граждан.

"Банк ДОМ.РФ готов к активной работе с застройщиками, чтобы увеличивать темпы индивидуального жилищного строительства. Мы видим большой неудовлетворённый спрос в этой сфере", — отметил он.

Эскроу-счет — это специальный банковский счет, на котором хранятся денежные средства дольщиков. Только после полного ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства застройщики получают доступ к деньгам покупателей.

Применение этого механизма в сегменте индивидуального жилищного строительства, по мнению генерального директора СЗ "ЭКО-город" Юлии Суюшовой, открывает перед застройщиками новые возможности.

"Этот инструмент стимулирует рост интереса и доверия людей, которые хотят приобрести собственный дом, - пояснила она. - Проектное финансирование в ИЖС — сравнительно новая практика. Поэтому мы хотим, чтобы все этапы реализации нашего проекта проходили при поддержке надежного партнера, каким и является Банк ДОМ.РФ".