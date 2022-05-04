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106 пьяных водителей остановили на дорогах Тюменской области в праздничные дни

Происшествия, 13:49 04 мая 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

106 пьяных водителей отстранены от управления транспортом в выходные и праздничные дни в Тюменской области по итогам сплошных проверок, сообщает региональная Госавтоинспекция.

45-летний житель пос. Голышманово на автомобиле Nissan проигнорировал требования сотрудника ДПС об остановке и был задержан после непродолжительного преследования. Показания алкотестера составили 0.34 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель пояснил, что накануне вечером пил вино.

33-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле "Нива" перевозил сотрудников организации на работу и был задержан сотрудниками ДПС. Показания алкотестера составили 0.64 мг/л алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина рассказал, что вечером пил пиво с водкой.

Водители привлечены к административной ответственности, машины эвакуированы на штрафную стоянку.

В Госавтоинспекции также отметили, что участились случаи задержания пьяных водителей на "дачных" трактах и в дачных товариществах под Тюменью, водителей на мототехнике и квадрациклах.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяные водители

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