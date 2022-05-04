  • 4 мая 20224.05.2022среда
  • В Тюмени 16..18 С 8 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области продлен запрет на посещение лесов до 26 мая

Губернатор, 14:45 04 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Постановление о продлении запрета на посещение лесов до 26 мая подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр регионального правительства.

Напомним, в рамках особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор; готовить еду на открытом огне, углях; использовать пиротехнику. Также организациям запрещено проводить пожароопасные работы.

Сообщить о пожаре можно по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 04.05.2022В Тюменской области продлен запрет на посещение лесов до 26 мая
10:06 03.05.2022Александр Моор вручил знаки отличия "За заслуги перед Тюменской областью"
09:02 02.05.2022Александр Моор поздравил мусульман региона с праздником Ураза-байрам
09:05 01.05.2022Александр Моор: благополучие Тюменской области складывается из личного вклада каждого человека