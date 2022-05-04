В Тюменской области продлен запрет на посещение лесов до 26 мая
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Постановление о продлении запрета на посещение лесов до 26 мая подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр регионального правительства.
Напомним, в рамках особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор; готовить еду на открытом огне, углях; использовать пиротехнику. Также организациям запрещено проводить пожароопасные работы.
Сообщить о пожаре можно по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.