В Тюменской области продлен запрет на посещение лесов до 26 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Постановление о продлении запрета на посещение лесов до 26 мая подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает информационный центр регионального правительства.

Напомним, в рамках особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор; готовить еду на открытом огне, углях; использовать пиротехнику. Также организациям запрещено проводить пожароопасные работы.

Сообщить о пожаре можно по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому номеру 112.