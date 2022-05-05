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"ЗапСибНефтехим" изготовил более 10 тысяч деталей посредством 3D печати

Экономика, 12:51 05 мая 2022

ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Более 10 тыс. деталей изготовил с использованием технологий 3D печати тобольский "ЗапСибНефтехим". Совокупный экономический эффект СИБУРа от применения аддитивных технологий за последние три года составил около 100 млн рублей. Как рассказали на предприятии, сканирование и 3D печать деталей позволяют сократить срок их поставки и время ремонта в 5-10 раз.

В Тобольске действуют два участка аддитивных технологий - на ремонтном производстве "ЗапСибНефтехима" и в центре развития инженерно-технической экспертизы "СИБУРИНТЕХ". Чаще всего с помощью 3D технологий изготавливаются различные виды рабочих колес для насосов, крепежи для датчиков, переходы и крыльчатки для элементов систем охлаждения, например, градирен.

"Если в 2019 году мы печатали в основном вспомогательные детали, то сейчас больше 70% от общего объема заявок составляют функциональные изделия, влияющие на производительность, безопасность и надежность эксплуатации промоборудования", – рассказал руководитель экспертной сети "Аддитивные технологии" в СИБУРе Роман Тихонов.

Первый корпоративный центр по развитию аддитивных технологий появился в СИБУРе в 2018 году на "Воронежсинтезкаучуке". Сегодня в компании создано девять аналогичных центров на предприятиях в Томске, Нижневартовске, Балахне, Благовещенске, Тобольске, Казани. При этом в большинстве из них установлены 3D принтеры отечественных производителей, печатающие детали из филамента.

В 2022 году СИБУР продолжит развитие аддитивных технологий в созданных на предприятиях корпоративных центрах. Такие центры применяют 3D печать для повышения производительности, надежности, безопасности и эффективности работы промышленного оборудования.

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# 3D-печать , СИБУР

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