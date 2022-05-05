В Тюменской области действуют три лесных пожара

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три лесных пожара действуют в Тюменской области, два из них локализованы. Об этом сообщает региональный департамент лесного комплекса по данным на 5 мая.

Все за сутки в Тюменской области зарегистрировано девять новых лесных пожаров. Огнеборцы ликвидировали шесть из них на площади 31 га.

5 мая на территории Тобольской и Тюменской авиазон Тюменской области установлен третий класс пожарной опасности, в Ишимской и Уватской авиазонах – второй класс. На 6 и 7 мая по погодным условиям на всей территории региона прогнозируется третий класс пожарной опасности.

Напомним, особый противопожарный режим, введенный в Тюменской области с 15 апреля, продлен до 26 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Гражданам по-прежнему запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор, готовить пищу на открытом огне и углях. Организациям нельзя проводить пожароопасные работы.

О нарушениях в лесу жители Тюменской области могут сообщить с помощью мобильного приложения "Берегите лес", по телефонам прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, региональной диспетчерской службы Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов 8 (3452) 32-41-71, 62-42-23, 62-42-25 и департамента лесного комплекса Тюменской области 8 (3452) 42-76-34.