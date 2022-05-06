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Тобольские волейболистки лидируют в межрегиональном турнире ко Дню Победы

Спорт, 17:36 06 мая 2022

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Тобольская команда лидирует в турнире по волейболу, который проходит в Тюмени и посвящен Дню Победы, сообщает пресс-служба волейбольного клуба "Тюмень".

Спортсменки выступают без поражений. На их счету четыре победы. С таким же результатом выступают волейболистки из Екатеринбурга. На третьем месте с тремя победами - команда тюменской спортивной школы №1.

Турнир проходит на базе спорткомплекса "Прибой", где соревнуются девушки 2010-2011 года рождения. Две команды из Тюмени - "Прибой" и СШ № 1. За награды также спорят волейболистки из Тобольска, Екатеринбурга, Сургута, Кургана и Шадринска.

Игры завершаться 6 мая.

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# волейбол , День Победы

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