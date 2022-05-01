Региональный чемпионат "Кванторейс" пройдет в Тюмени

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Региональный чемпионат по пилотированию радиоуправляемых моделей автомобилей "Кванторейс" пройдет в Тюмени в детском технопарке "Кванториум" с 11 по 13 мая. Мероприятие состоится в очно-дистанционном формате, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

За победу поборются 20 пилотов в возрасте от 10 до 17 лет из технопарка "Кванториум" и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Чемпионат пройдет по направлению "Автоквантум" по двум трекам.

В "Визуальном пилотировании" ребятам за отведенное время необходимо будет принять участие в заездах на трассе Carpet 2 на платформе симулятора VRC-PRO. Участникам "FPT пилотирования" за отведенное время предстоит проехать на радиоуправляемой модели грузовика с применением управления через FPV-шлем".

Соревнования пройдут в личном зачете. Из числа победителей будет сформирована команда, которая представит регион на третьем Всероссийском чемпионате "KvantoRace-2022".