Заместителем губернатора Тюменской области по внутренней политике стал Павел Белявский
Павел Белявский назначен заместителем губернатора Тюменской области по внутренней политике. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.
В полномочия Павла Белявского входит взаимодействие с Тюменской областной думой, политическими партиями и правоохранительными органами. Он будет курировать работу департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, комитета по делам национальностей, главного управления спецмероприятий Тюменской области.
"В правительстве региона кадровые перестановки. Сергей Михайлович Сарычев принял решение перейти на другую работу... На должность вице-губернатора назначена Ольга Александровна Кузнечевских, заместителем губернатора Тюменской области по внутренней политике - Павел Викторович Белявский", - отмечается в сообщении.
Павел Белявский родился 27 октября 1980 года в Тюмени. Образование высшее. Окончил Тюменский государственный университет по специальности "Психология". С 1995 года – член правления Тюменской областной молодежной общественной организации "Десант памяти", комиссар Тюменской городской детской общественной организации "Республика неугомонных". С 1998 по 2002 год работал педагогом-организатором в Тюменском городском Дворце творчества детей и юношества. С 2003–2009 год занимал должность ведущего специалиста комитета по делам молодежи и туризму администрации Тюменской области, затем консультанта департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.
С 2005 по 2007 год был председателем правления Тюменского регионального фонда поддержки молодежных инициатив "Гражданский университет". С 2007 года – руководитель ТРО Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России", член исполкома Гражданского форума Тюменской области. В 2008 году избран в состав президиума политсовета партии "Единая Россия". С 2009 года – член Общественной палаты Российской Федерации. С 2011 года - член регионального координационного совета "Общероссийского народного фронта". По итогам праймериз Общероссийского народного фронта был включен в избирательный список ТРО ВПП "Единая Россия" по единому избирательному округу в Тюменскую областную думу. С 2009 года и на момент избрания в Тюменскую областную думу - директор ГАУ Тюменской области "Молодежный информационно-аналитический центр".
С 2016 года занимает должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Женат, двое детей.
Напомним, что вместо Сергея Сарычева на должность вице-губернатора Тюменской области назначена Ольга Кузнечевских.