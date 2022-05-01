Заместителем губернатора Тюменской области по внутренней политике стал Павел Белявский

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Павел Белявский назначен заместителем губернатора Тюменской области по внутренней политике. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

В полномочия Павла Белявского входит взаимодействие с Тюменской областной думой, политическими партиями и правоохранительными органами. Он будет курировать работу департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, комитета по делам национальностей, главного управления спецмероприятий Тюменской области.

"В правительстве региона кадровые перестановки. Сергей Михайлович Сарычев принял решение перейти на другую работу... На должность вице-губернатора назначена Ольга Александровна Кузнечевских, заместителем губернатора Тюменской области по внутренней политике - Павел Викторович Белявский", - отмечается в сообщении.

Павел Белявский родился 27 октября 1980 года в Тюмени. Образование высшее. Окончил Тюменский государственный университет по специальности "Психология". С 1995 года – член правления Тюменской областной молодежной общественной организации "Десант памяти", комиссар Тюменской городской детской общественной организации "Республика неугомонных". С 1998 по 2002 год работал педагогом-организатором в Тюменском городском Дворце творчества детей и юношества. С 2003–2009 год занимал должность ведущего специалиста комитета по делам молодежи и туризму администрации Тюменской области, затем консультанта департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области.

С 2005 по 2007 год был председателем правления Тюменского регионального фонда поддержки молодежных инициатив "Гражданский университет". С 2007 года – руководитель ТРО Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России", член исполкома Гражданского форума Тюменской области. В 2008 году избран в состав президиума политсовета партии "Единая Россия". С 2009 года – член Общественной палаты Российской Федерации. С 2011 года - член регионального координационного совета "Общероссийского народного фронта". По итогам праймериз Общероссийского народного фронта был включен в избирательный список ТРО ВПП "Единая Россия" по единому избирательному округу в Тюменскую областную думу. С 2009 года и на момент избрания в Тюменскую областную думу - директор ГАУ Тюменской области "Молодежный информационно-аналитический центр".

С 2016 года занимает должность директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Женат, двое детей.

Напомним, что вместо Сергея Сарычева на должность вице-губернатора Тюменской области назначена Ольга Кузнечевских.