Голкипер МФК "Тюмень" Сергей Логинов решил завершить спортивную карьеру

МФК "Тюмень" МФК "Тюмень"

Голкипер МФК "Тюмень" Сергей Логинов решил завершить спортивную карьеру. Первый поединок за основную команду Сергей провел в 2010 году, с тех пор считался лидером сборной, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Напомним, клуб также покинули главный тренер Николай Иванов, который приводил сибиряков к серебряным медалям российской Суперлиги, тренер по вратарям Артур Цыба, все бразильские легионеры и Сергей Абрамович.

МФК "Тюмень" всю неделю проведет в тренировочном режиме под руководством нового наставника, Максима Горбунова. Сибиряки будут работать в одноразовом режиме и за это время должны привыкнуть к новым требованиям тренерского штаба.