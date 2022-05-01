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Голкипер МФК "Тюмень" Сергей Логинов решил завершить спортивную карьеру

Спорт, 11:16 19 мая 2022

МФК "Тюмень"

Голкипер МФК "Тюмень" Сергей Логинов решил завершить спортивную карьеру. Первый поединок за основную команду Сергей провел в 2010 году, с тех пор считался лидером сборной, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Напомним, клуб также покинули главный тренер Николай Иванов, который приводил сибиряков к серебряным медалям российской Суперлиги, тренер по вратарям Артур Цыба, все бразильские легионеры и Сергей Абрамович.

МФК "Тюмень" всю неделю проведет в тренировочном режиме под руководством нового наставника, Максима Горбунова. Сибиряки будут работать в одноразовом режиме и за это время должны привыкнуть к новым требованиям тренерского штаба.

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# мини-футбол , МФК Тюмень

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