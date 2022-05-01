Турбазы, спортивные и развлекательные комплексы разрешено строить на землях лесного фонда

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Рекреационные объекты в виде турбаз, спортивных и развлекательных комплексов разрешили возводить на арендованных землях лесного фонда. Поправка в Лесной кодекс РФ, предусмотренная Федеральным законом № 301-ФЗ, вступила в силу в марте 2022 года, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Для обустройства объектов отдыха существует несколько условий: высота зданий не может превышать 15 метров и трех этажей, постройки не должны занимать более 20% площади земли, отведенной для этих целей. Под строительство можно использовать местность, на которой не растут деревья, — к примеру пустоши.

"Нововведение позволяет строить в лесу новые современные базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, велодорожки, кемпинги, лесные трассы, которые помогут сделать досуг и отдых граждан полезным для здоровья. Кроме того, лесной фонд объединяет в себе и такие места, на которых деревья не растут. Поэтому возвести объект рекреации можно без ущерба для лесов", — отметил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Это касается лесных участков, которые предоставили в аренду или бессрочное пользование после 1 января 2022 года.