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20 руководителей администраций Тюменской области завели личные Telegram-каналы

Общество, 20:36 21 мая 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20 глав городов и районов Тюменской области завели личные Telegram-каналы, где делятся с жителями муниципалитетов актуальной и полезной информацией, сообщает пресс-служба региональный центр управления регионом.

В своих Telegram-каналах главы пишут о важных событиях, которые происходят в городах и районах, делятся планами по развитию, итогами встреч с жителями и представителями органов власти. Также они рассказывают о своей деятельности, поздравляют с праздниками и размещают оперативную информацию о важных происшествиях.

На страницах руководителей администраций можно найти информацию о жизни городов и поселков, фото и видео с открытия новых школ и больниц, с мест проведения ремонта на объектах систем водоснабжения и транспортных развязок и др.

Найти главу своего муниципалитета и следить за новостями можно по ссылке.

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