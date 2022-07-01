По каким документам установить судьбу раскулаченного предка: советы тюменского архивиста

Семья Ямщиковых накануне раскулачивания в деревне Усово Исетского района, 1931 год | Фото: Из коллекции документов граждан о репрессиях 1930-40 годов в Тюменском крае. ГАТО Семья Ямщиковых накануне раскулачивания в деревне Усово Исетского района, 1931 год | Фото: Из коллекции документов граждан о репрессиях 1930-40 годов в Тюменском крае. ГАТО

Одной из трагических страниц истории советской деревни стала насильственная коллективизация, основным средством которой было раскулачивание. По каким документам можно установить судьбу раскулаченного предка — в новом материале спецпроекта к 100-летию госархива Тюменской области (ГАТО) совместно с Музеем воспоминаний "Мы жили".

Немало историй о раскулачивании хранятся в семьях тюменцев, похороненных на Текутьевском кладбище. Одну из них проекту "Мы жили" передала Елена Ушакова, у которой там похоронена прабабушка по материнской линии — Елизавета Ивановна Меркульева:

"Елизавета Ивановна родилась в 1886 году. Точное место рождения и происхождение ее никто из оставшихся родственников уже не помнит. Говорят только, что она была из зажиточной крестьянской семьи.

До 1929 года Елизавета Ивановна проживала в деревне Кукушки Исетского района. Она была замужем за моим прадедом — Денисом Егоровичем Меркульевым 1886 года рождения. У них было четверо детей: Зот, Федор (мой дед), Зинаида и Лана. У семьи было крепкое крестьянское хозяйство. Они владели собственной мельницей, у них был скот, также имелись плуги, бороны, телеги и прочая утварь для сельского хозяйства. Считались середняками.

Начались гонения на зажиточных крестьян. В 1929 году Дениса Егоровича арестовали за саботаж по хлебосдаче, раскулачили, оставив семье минимум имущества.

Елизавета Ивановна вместе с детьми уехала из деревни Кукушки в Тюмень, куда увезли ее мужа. В 1930 году Денис Егорович Меркульев был сослан на каторгу на пять лет.

В Тюмени Елизавета Ивановна проживала на улице Луначарского, 14 вместе со старшим сыном Зотом и другими детьми. Позднее остальные дети тоже обзавелись собственными семьями и домами в районе Затюменки.

После каторги Денис Егорович вернулся в Тюмень где проживал вместе с Елизаветой Ивановной и старшим сыном. Он работал конюхом в школе № 22, Елизавета Ивановна занималась домашним хозяйством.

В 1938 году мужа Елизаветы Ивановны вновь арестовали как бывшего кулака, враждебно настроенного к советской власти — по подозрению в том, что он якобы состоит в повстанческой организации в Тюмени.

22 марта 1938 года Дениса Егоровича расстреляли.

На всю семью Елизаветы Ивановны распространилось клеймо враги народа. Они имели трудности в трудоустройстве и терпели другие лишения. В 1941 году началась война, всей семье детям и внукам было трудно выживать в это тяжелое время, да еще и с таким наследием.

Весной 1945 года Елизавета Ивановна тяжело заболела воспалением легких и 8 апреля 1945 года умерла, не дожив один месяц до Дня Победы.

1 декабря 1956 года Денис Егорович Меркульев был реабилитирован из-за отсутствия состава преступления".

Супруги Денис и Елизавета Меркульевы | Фото: предоставлено Екатериной Тороповой Супруги Денис и Елизавета Меркульевы | Фото: предоставлено Екатериной Тороповой

Восстановить судьбу раскулаченного можно по целому ряду документов. В ГАТО хранятся документы по истории раскулачивания по Тюменскому округу и нахождении раскулаченных на спецпоселении на территории Остяко-Вогульского и Ямало-Ненецкого национальных округов Уральской области.

Всего в фондах местных органов государственной власти, судебных органов и прокуратуры, сельсоветов, колхозов — более 800 дел за 1930–1933 годы, рассказывает начальник отдела использования документов и оказания государственных услуг ГАТО Елена Барышева.

Состав и содержание документов по истории раскулачивания можно разделить на несколько групп:

1. Документы высших и местных органов государственного управления о раскулачивании

В фондах прокурора Тюменского округа, Тюменского окрсуда, райисполкомов имеются циркуляры Наркомфина РСФСР, Тюменской облпрокуратуры, постановления ЦИК и СНК СССР, выписки из постановлений СНК РСФСР, протоколов заседаний Пленума Верховного суда РСФСР, инструкции Уральского облисполкома, письма-инструкции Тюменского окрсуда о мероприятиях по упорядочению временного и постоянного расселения высланных кулацких семей, порядке переселения, управления в населенных пунктах кулаками, реализации скота и сельскохозяйственного инвентаря кулацких хозяйств, возмещении самовольного переселения кулацких хозяйств и распродаже ими имущества, применения высылки из районов сплошной коллективизации, об отмене в районах сплошной коллективизации действия закона о применении наемного труда в колхозах, о методах и порядке ликвидации кулачества как класса, отнесении кулаков к различным категориям за 1929–1937 годы.

2. Документы о раскулачивании и выселении раскулаченных по Тюменскому округу

В фондах Тюменского окрисполкома, Тюменского окрстатбюро, Тюменского горотдела рабоче-крестьянской милиции, райисполкомов, сельсоветов и колхозов хранятся протоколы заседаний президиума сельсоветов об обложении кулацких хозяйств твердым заданием и индивидуальным сельскохозяйственным налогом, оперативные планы по ликвидации кулачества как класса, списки кулаков 1, 2, 3 категории по районам, именные списки кулаков, подлежащих выселению, об исключении кулаков из колхозов, анкеты на раскулаченных, описи имущества кулаков, личные дела на лиц, подвергшихся политическим репрессиям, сведения о числе кулацких хозяйств по районам округа, списки лиц, лишенных избирательных прав, характеристики на раскулаченных граждан, справки, характеристики на высланных кулаков за 1929−1937 годы.

| Фото: Документы из фондов ГАТО | Фото: Документы из фондов ГАТО

При раскулачивании учитывались следующие признаки кулацкого хозяйства:

— хозяйство систематически применяет наемный труд;

— в хозяйстве имеется мельница, маслобойня, сушилка и другие промышленные предприятия при условии применения в них механического двигателя;

— хозяйство систематически сдает внаем сложные сельскохозяйственное машины с механическим двигателем;

— хозяйство сдает внаем отдельно оборудованные помещения под жилье или предприятие;

— члены хозяйства занимаются торговлей, ростовщичеством, коммерческим посредничеством или имеют нетрудовые доходы (в том числе служители культа);

— предельный размер дохода, облагаемого единым сельхозналогом, ниже которого хозяйство не считалось "кулацким", составлял 300 рублей на едока, но не более 1500 рублей на хозяйство.

| Фото: Документы из фондов ГАТО | Фото: Документы из фондов ГАТО

3. Документы по рассмотрению крестьянских жалоб и заявлений о неправильном раскулачивании, обложении твердым заданием, распродаже имущества и прочее

В фондах Тюменского райисполкома, Тюменского горисполкома, прокурора Тюменского округа, Тюменского окрсуда, райисполкомов, сельсоветов имеются постановления президиума райисполкомов о мероприятиях по рассмотрению крестьянских жалоб, об исключении из группы кулаков лиц, проживающих на территории сельсоветов, циркуляры облпрокуратуры о выявленных нарушениях при проведении работы по ликвидации кулачества как класса в округах, о проверках жалоб граждан о неправильном раскулачивании, протоколы заседаний Уральского облсуда, комиссий о ходе исправления перегибов, допущенных нарсудами и окрсудами при рассмотрении дел, инструкции Уральского облисполкома по рассмотрению жалоб по раскулачиванию кулаков, заявления жителей деревень о незаконной распродаже имущества за нессыпку семян, о неправильном раскулачивании, рассмотрении заявлений граждан о восстановлении в избирательных правах за 1929−1936 годы.

| Фото: Документы из фондов ГАТО | Фото: Документы из фондов ГАТО

4. Документы о нахождении раскулаченных на спецпоселении

В фондах Омского государственного рыбопромышленного треста и Тюменского лесопромышленного хозяйства помимо присланных для сведения распорядительных документов сохранились документы о расселении спецпереселенцев, списки мест ссылки, повагонные списки членов кулацких семей, сведения о спецпереселенцах по Алтынайскому, Заводоуковскому, Камышловскому, Тугулымскому лестранхозам, план переселения лишенцев в Обдорский район, сведения о спецпереселенцах и административно-ссыльных, размещенных на лесоучастках Тюменского лестранхоза, информационный доклад директора Камышловского лестранхоза о спецпереселенцах, списки поселков на Тобольском Севере, населенных спецпереселенцами, закрепленными за промыслами Уралгосрыбтреста, посемейные списки спецпереселенцев за 1930−1935 годы.

| Фото: Документы из фондов ГАТО | Фото: Документы из фондов ГАТО

5. Документы о реабилитации жертв политических репрессий

В фондах Тюменской облпрокуратуры, Омского государственного рыбопромышленного треста, Обь-Иртышского облисполкома, райисполкомов и колхозов имеются постановления ЦИК СССР, выписки из постановлений Омского облисполкома о порядке восстановления в гражданских правах высланных кулаков, детей высланных кулаков, находящихся в трудпоселках, порядке возврата изъятого у кулаков имущества в период до 1933 года, реабилитации жителей деревень, переписка сельсоветов с райисполкомами о восстановлении в избирательных правах граждан, списки на освобожденных из спецпоселения бывших кулаков за 1931−1937, 1950−1951 годы.

6. Воспоминания о раскулачивании

В фонде Р-2230 "Коллекция документов граждан о репрессиях 30-х–40-х годов в Тюменском крае" хранятся личные документы раскулаченных граждан — воспоминания, письма, справки, удостоверения и другие документы. На хранение в госархив эти документы передавались в разное время как лично гражданами – очевидцами тех событий, так и непосредственно через родственников.

В справочно-информационном фонде госархива сохранились подшивки газеты "Красное знамя" 1930-х годов, в которых содержатся статьи о проведении коллективизации и ликвидации кулачества как класса в Тюменском округе.

Жители деревни Антипина Нижнетавдинского района, 1927 год | Фото: Из коллекции документов граждан о репрессиях 1930-40 годов в Тюменском крае. ГАТО Жители деревни Антипина Нижнетавдинского района, 1927 год | Фото: Из коллекции документов граждан о репрессиях 1930-40 годов в Тюменском крае. ГАТО

Влада Нерадовская