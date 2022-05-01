В тюменских магазинах замедлился рост цен на помидоры, огурцы и белокочанную капусту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в апреле заметно росли цены на мясную продукцию, зато замедлился годовой рост цен на помидоры, огурцы и белокочанную капусту.

В целом годовой темп прироста цен на продовольственные товары повысился с 15,51% в марте до 18,21% в апреле 2022 года. Наибольший вклад в ускорение роста цен в продовольственном сегменте, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Тюменской области, внесла динамика цен на мясную продукцию.

Под влиянием произошедшего ранее ослабления рубля выросли затраты животноводческих хозяйств на импортные кормовые добавки, соевый шрот и ветеринарные препараты, что привело к ускорению роста цен на мясо и, соответственно, продукты его переработки. В условиях нарушения международных поставок дополнительным фактором удорожания мясной продукции выступил рост издержек производителей и переработчиков на приобретение и ремонт оборудования, значительная часть которого производится за рубежом. Аналогичные причины способствовали и ускорению роста цен на молочную продукцию, яйца и сыры.

Издержки производителей кондитерских изделий на закупку импортных ингредиентов (в том числе какао-продуктов, масла и жиров) возросли на фоне логистических проблем, что в совокупности с произошедшим ранее удорожанием сахара привело к увеличению годовых темпов прироста цен на торты, печенье, шоколадные конфеты и зефир.

Более значительному удорожанию продовольствия в апреле препятствовали увеличение предложения продукции тепличных хозяйств региона и расширение импортных поставок овощей из стран ближнего зарубежья, в результате чего замедлился годовой рост цен на помидоры, огурцы и белокочанную капусту.

Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в апреле 2022 года по сравнению с мартом ускорилась на 0,68 п.п., до 14,29%, но остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (15,21%) и по России в целом (17,83%). На динамику инфляции в области оказали влияние факторы, характерные в целом для страны и обусловленные существенным изменением внешних условий: увеличение издержек производителей и поставщиков на приобретение импортного сырья, оборудования и материалов на фоне нарушения производственно-логистических цепочек. Более значительному росту инфляции препятствовали укрепление рубля, исчерпание повышенного спроса со стороны населения и увеличение предложения продукции тепличных хозяйств.