В Тюменской области в стадии строительства находится шесть школ

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Шесть школ возводят строители в Тюменской области. Одну из них - в поселке Богандинский на 360 учебных мест - сдадут до начала учебного года, в августе, сообщили в Главном управлении строительства 25 мая.

"В 2022 году уже введены в эксплуатацию и используются по назначению две школы - это новый корпус школы №30 у сквера Комсомольский на Московском тракте. Вторая новая школа открылась в деревне Хмелевой Тобольского района", - рассказал начальник ГУС Павел Перевалов.

В 2023 году в Тюмени сдадут в эксплуатацию две большие школы в микрорайонах Ново-Патрушево и Плеханово. Также идут работы на стройплощадках школ в жилых районах "Тура" и "Ямальский-2" областной столицы. Новая школа появится и в с. Крашенинино Упоровского района.

В регионе реализуется большая программа по замене деревянных ветхих школ на современные. Летом 2022 г. планируется начать возведение 10 школ в Вагайском, Тобольском, Нижнетавдинском, Уватском районах. Самая большая из них — на 1100 мест - будет построена в поселке Московском Тюменского района.

Отметим, что в 2021 году в Тюменской области открыли шесть новых школ. На строительство школ в 2023-2024 годах регион получит более 122 млн рублей.

Оксана Корнеенкова