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В Тюменской области построят школу с отоплением от энергии земли

Экономика, 10:06 17 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школу на 40 учебных мест построят в с. Крашенинино Упоровского района до конца 2023 года. Она будет отапливаться энергией земли, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Контракт на строительство объекта заключён с ООО "ТД-Стройсервис".

"Подрядная организация пробурит на прилегающей территории школы 72 скважины глубиной 70 метров. На дне скважин установят зонды для сбора тепла с грунтов. В качестве теплоносителя будет применяться раствор пропиленгликоля", - рассказали эксперты.

Система отопления школы от энергии земли безопасна для детей. В радиаторах и трубках тёплого пола будет циркулировать нагретая пропиленгликолем вода, уточняют специалисты.

Подобная технология отопления девять лет успешно работает в школе дер. Юрмы Вагайского района.

Добавим, школа в с. Крашенинино Упоровского района - одна из 10 школ, которая придет на смену деревянному зданию.

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# ГУС Тюменской области , отопление , строительство школы , школа

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