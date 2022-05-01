В Тюменской области построят школу с отоплением от энергии земли

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школу на 40 учебных мест построят в с. Крашенинино Упоровского района до конца 2023 года. Она будет отапливаться энергией земли, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Контракт на строительство объекта заключён с ООО "ТД-Стройсервис".

"Подрядная организация пробурит на прилегающей территории школы 72 скважины глубиной 70 метров. На дне скважин установят зонды для сбора тепла с грунтов. В качестве теплоносителя будет применяться раствор пропиленгликоля", - рассказали эксперты.

Система отопления школы от энергии земли безопасна для детей. В радиаторах и трубках тёплого пола будет циркулировать нагретая пропиленгликолем вода, уточняют специалисты.

Подобная технология отопления девять лет успешно работает в школе дер. Юрмы Вагайского района.

Добавим, школа в с. Крашенинино Упоровского района - одна из 10 школ, которая придет на смену деревянному зданию.