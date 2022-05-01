Банки начали принимать заявки на сельскую ипотеку в Тюменской области

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Принимать заявки на сельскую ипотеку в Тюменской области начали банки. Финансовые учреждения ожидают одобрения лимитов по этой услуге. Об этом сообщили представители банковского сообщества на встрече с руководителем ГУС ТО Павлом Переваловым, заместителем председателя областной думы Виктором Рейном и председателем регионального Союза строителей Андреем Никитиным.

"Мы продолжаем работу по развитию малоэтажного строительства в области с упором на сельские территории. Рассчитываем на ваше участие в этой работе", - обозначил задачу встречи Павел Перевалов.

В 2021 году в Тюменской области введено 800 тысяч квадратных метров ИЖС. В этом году темпы ввода выше. Однако, строительство частных домов сосредоточено вокруг городов, а на сельских территориях строится не так много.

"Нам интересно совместить ипотечные продукты с государственными программами. Мы многодетным около девяти тысяч участков выдали, а строятся единицы. Есть запрос на строительство жилья для медиков и учителей на селе. Потому нам нужно понимать, какие банковские продукты сейчас доступны и как их трансформировать", - отметил Виктор Рейн.

У каждого финансового учреждения свои особенности кредитования ИЖС. Банки готовы работать не только по обозначенным программам. Если власти и работодатели будут готовы субсидировать ставку, как это делают застройщики, то процент по ипотеке можно снизить.

"Застройщикам интересно выполнять сразу большой объем работ. Ехать в отдаленный район и везти туда бригаду ради строительства одного дома частным компаниям не выгодно", - высказался Андрей Никитин.

Кредитные организации могут рассматривать различные формы участия, пояснили финансовые эксперты. Кредитовать можно, как физическое лицо, так и подрядную организацию. Есть варианты выдачи кредитных линеек на проект с благоустройством, дорогами и сетями.

Эти предложения включены в протокол встречи. ГУС будет ориентировать на них в дальнейшей деятельности.