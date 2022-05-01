Более 17 тысяч жителей региона получили высокотехнологичную медпомощь в 2021 году

| Фото: Областная больница в Ишиме во ВКонтакте | Фото: Областная больница в Ишиме во ВКонтакте

Высокотехнологичную помощь получили 17 тыс. 787 жителей региона в 2021 году. Прирост обеспеченности по этому виду медицинской помощи составил 9%.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, выступая с ежегодным отчетом о работе в 2021 году на заседании Тюменской областной думы 26 мая.

"Стабильно работали моноинфекционные госпитали для лечения новой коронавирусной инфекции. Коечный фонд менялся с учетом динамики заболеваемости: от 750 в восьми госпиталях в июне до 3 тысяч 687 в 18 медицинских организациях осенью", - рассказал Александр Моор.

Медучреждения закупали необходимое оборудование – аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, аппараты ЭКМО. А на обеспечение постоянного запаса противовирусных и антибактериальных препаратов для лечения пациентов в стационарах и на дому из областного бюджета было направлено более 600 млн рублей.

Несмотря на пандемию, в 2021 году в регионе открыты новые медицинские объекты – поликлиника в микрорайоне "Ямальский-2", после капремонта возобновили прием пациентов филиалы поликлиники № 5 на ул. Карла Маркса, поликлиники № 6 в Антипино, отделение восстановительного лечения и реабилитации городской поликлиники № 3 на ул. Полевой областного центра. Завершена реконструкция приемного отделения областной больницы № 4 Ишима, а на базе ОКБ № 2 открыто кардиологическое отделение.

Оксана Корнеенкова