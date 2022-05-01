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Александр Моор поздравил пограничников с праздником

Губернатор, 09:13 28 мая 2022

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов службы поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор 28 мая.

Глава региона поблагодарил пограничников за верность присяге, активное участие в жизни региона и вклад в патриотическое воспитание молодежи.

"Современные стражи границ продолжают славные традиции своих предшественников. Профессионально и эффективно выполняют стоящие задачи, безупречно служат России, обеспечивая безопасность, устраняя все угрозы национальным интересам страны. Желаю всем здоровья, мира и благополучия, успехов в службе на благо России!", - говорится в поздравлении.

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# Александр Моор , День пограничника , пограничники

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