Александр Моор поздравил пограничников с праздником

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов службы поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор 28 мая.

Глава региона поблагодарил пограничников за верность присяге, активное участие в жизни региона и вклад в патриотическое воспитание молодежи.

"Современные стражи границ продолжают славные традиции своих предшественников. Профессионально и эффективно выполняют стоящие задачи, безупречно служат России, обеспечивая безопасность, устраняя все угрозы национальным интересам страны. Желаю всем здоровья, мира и благополучия, успехов в службе на благо России!", - говорится в поздравлении.