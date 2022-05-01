Улететь из Тобольска в Екатеринбург и Нижневартовск можно самолетами "Руслайн"

Авиакомпания «Руслайн» Авиакомпания «Руслайн»

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Авиакомпания "Руслайн" открыла продажи билетов из Тобольска в Екатеринбург и Нижневартовск. Первый рейс запланирован на 25 июня, сообщает пресс-служба аэропорта.

Самолеты Bombardier CRJ-200 пассажиров доставлять будут по субботам. Билеты доступны на сайте авиакомпании и у агентов. Полеты выполняются в рамках программы субсидирования региональных перевозок. Билет до Екатеринбурга - от 2 тыс. 185 рублей, до Нижневартовска - от 2 тыс. 685 рублей.

Напомним, аэропорт Тобольска Ремезов построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.

В рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.