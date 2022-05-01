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Три тюменских театра реализуют проекты при поддержке региональных грантов

Общество, 10:40 31 мая 2022

vk.com/theatre_angagement | Фото: vk.com/theatre_angagement

Три театра Тюмени признаны победителями конкурсного отбора на право получения грантов правительства Тюменской области в 2022 году. Общая сумма поддержки составит 1 млн 200 тыс. рублей.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"Мы получили 14 заявок от творческих коллективов, однако до экспертной оценки были допущены только девять. Мой совет: на какой конкурс вы бы ни направляли заявку, внимательно изучите положение, требования к заявителям и требуемые документы. К сожалению, часто причиной отказа в предоставлении гранта становится не концепция вашего проекта, а именно несоответствие положению о конкурсе", - отметила Майер.

Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко" получит грант 500 тыс. рублей и поставит спектакль "Бабье лето" по повести И.А. Куприна "Яма". Молодежный театр "Мимикрия" выиграл 300 тыс. рублей. Актеры создадут спектакль для детей от 6 месяцев до 3 лет Бэби-среда "Мама, я построил вселенную". Театральная мастерская "Будильник" представила экспертам два проекта - спектакль "Балконы" по мотивам поэзии Марины Цветаевой и "Подслушано" - феерическая утопия на основе постов из одноименного паблика во ВКонтакте. На реализацию им направят 400 тыс. рублей.

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"Радует, что тюменские режиссеры пробуют новые способы самовыражения актеров, экспериментируют с формами. При этом каким бы замысловатым ни было видение, прослеживается искреннее уважение к классике и основам театрального искусства. Поздравляю победителей! Не сомневаюсь, жителей региона ждет интереснейшая театральная афиша", - уверена директор департамента культуры Тюменской области.

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# гранты , Елена Майер , театры

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