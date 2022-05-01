В Тюменской области обновляют остановочные павильоны

Telegram-канал Александра Агеева Telegram-канал Александра Агеева

В с. Большое Сорокино Тюменской области идут работы по обновлению остановочных площадок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Сорокинского района Александр Агеев.

"В районе автостанции два павильона уже демонтированы, на их местах установлены новые, - написал он. - По улице Карбышева, в районе магазина "Универсал", автопавильон демонтирован и установлен новый, покрытие на заездном кармане планируется выполнить на следующей неделе".

В районе отделения почтовой связи старый автопавильон также убрали, установили новый, оборудовали посадочную площадку. Покрытие на заездном кармане выполнят на следующей неделе.

Основные моменты ремонтных работ глава района Агеев обсудил с рабочими Сорокинского участка ДРСУ - 5 АО "ТОДЭП".