  • 31 мая 202231.05.2022вторник
  • USD63,0975
    EUR64,7170
  • В Тюмени 12..14 С 7 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области обновляют остановочные павильоны

Экономика, 15:32 31 мая 2022

Telegram-канал Александра Агеева

В с. Большое Сорокино Тюменской области идут работы по обновлению остановочных площадок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Сорокинского района Александр Агеев.

"В районе автостанции два павильона уже демонтированы, на их местах установлены новые, - написал он. - По улице Карбышева, в районе магазина "Универсал", автопавильон демонтирован и установлен новый, покрытие на заездном кармане планируется выполнить на следующей неделе".

В районе отделения почтовой связи старый автопавильон также убрали, установили новый, оборудовали посадочную площадку. Покрытие на заездном кармане выполнят на следующей неделе.

Основные моменты ремонтных работ глава района Агеев обсудил с рабочими Сорокинского участка ДРСУ - 5 АО "ТОДЭП".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Агеев , остановки , ремонт , Сорокинский район , ТОДЭП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:43 31.05.2022Видами на урожай овощей и пшеницы поделился главный агроном АО "Мальковское" Тюменского района
15:32 31.05.2022В Тюменской области обновляют остановочные павильоны
14:47 31.05.2022Дорогу к тюменской школе № 72 отремонтируют в 2022 году
13:57 31.05.2022В Тюменской области появится центр оценки квалификации строителей