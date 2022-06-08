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Для россиян повысили порог переводов за рубеж до 150 тысяч долларов

Экономика, 14:02 08 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для физлиц РФ повысили порог переводов за рубеж до 150 тысяч долларов с 8 июня. Ранее лимит составлял 50 тысяч, сообщает Банк России.

"Россияне имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран", - рассказали эксперты.

Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в качестве зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции.

Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.

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# Банк России , доллар

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