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Александр Моор поблагодарил медицинских работников за помощь, милосердие и неравнодушие

Губернатор, 09:11 19 июня 2022

с личной страницы Александра Моора "ВКонтакте" | Фото: с личной страницы Александра Моора "ВКонтакте"

Медицина была и будет незаменимой для общества. Ежедневно люди разных возрастов нуждаются в квалифицированных врачебных консультациях, лечении и поддержке.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя медицинских работников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником.

По словам главы региона, в период пандемии именно медицинские работники оказались на передовой в противостоянии инфекции. В ситуации неизвестности, в условиях колоссальной нагрузки, врачи боролись за жизнь каждого человека. Работали в красных зонах, достойно выполняли свой служебный долг, рискуя собой, спасая и защищая других, порой ценой своей жизни. В 2022 году в Тюмени в названиях трех улиц увековечены имена врача, фельдшера и медицинской сестры, которые помогли многим землякам. За свою самоотверженность они посмертно удостоены высокой государственной награды Ордена Пирогова.

"День медицинского работника – еще одна возможность высказать всем, кто выбрал эту благородную профессию, слова благодарности за помощь, милосердие и неравнодушие. Вы прошли серьезные испытания на прочность и выдержку, работаете с полной отдачей, продолжаете овладевать новыми знаниями и методами лечения, повышаете профессиональный уровень, осваиваете современные технологии и оборудование, проводите уникальные операции. Желаю вам здоровья и энергии, успехов в спасении и сохранении жизни земляков, семейного счастья и благополучия", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День медицинского работника

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