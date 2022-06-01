Трое тюменцев организовали подпольные казино

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Организаторов подпольного казино будут судить в Тюмени. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, уголовное дело в отношении трех жителей города поступило в Центральный районный суд, слушания пройдут в ближайшее время.

По версии следствия, трое друзей в феврале 2021 года организовали в Тюмени подпольные казино на съемных квартирах в жилых домах на улицах Широтной, Семакова и Щорса. Для конспирации они регулярно меняли место дислокации, сообщая новые адреса только постоянным клиентам.

Казино работали в закрытом режиме, доступ осуществлялся только по имеющейся предварительной договоренности.