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Трое тюменцев организовали подпольные казино

Происшествия, 16:51 10 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Организаторов подпольного казино будут судить в Тюмени. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, уголовное дело в отношении трех жителей города поступило в Центральный районный суд, слушания пройдут в ближайшее время.

По версии следствия, трое друзей в феврале 2021 года организовали в Тюмени подпольные казино на съемных квартирах в жилых домах на улицах Широтной, Семакова и Щорса. Для конспирации они регулярно меняли место дислокации, сообщая новые адреса только постоянным клиентам.

Казино работали в закрытом режиме, доступ осуществлялся только по имеющейся предварительной договоренности.

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# подпольное казино , суд , уголовное дело

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