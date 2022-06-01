  • 10 июня 202210.06.2022пятница
  • USD58,3895
    EUR62,0934
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Ижевского водителя за сгоревший большегруз в Тюменской области оштрафовали на 40 тыс. рублей

Происшествия, 13:52 10 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К штрафу в 40 тыс. рублей приговорил Голышмановский районный суд водителя, по вине которого сгорел КамАЗ с грузом. Ущерб составил 11 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

64-летний житель Ижевска признан виновным в уничтожении чужого имущества.

Суд установил, что 27 января 2021 года мужчина, перевозивший автомобильные шины, остановился у автокемпинга на трассе Тюмень-Омск и оставил без присмотра в кабине включенную газовую плитку. Произошел пожар. Уничтожены и КамАЗ, и груз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# суд , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:14 10.06.2022Тюменец украл самокат и сдал его в комиссионный магазин
13:52 10.06.2022Ижевского водителя за сгоревший большегруз в Тюменской области оштрафовали на 40 тыс. рублей
12:57 10.06.202210 лет тюрьмы грозит жителю Викулово за хранение синтетических наркотиков
11:27 10.06.2022Многодетная тоболячка вынесла из съемной квартиры телевизор и микроволновку