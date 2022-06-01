Ижевского водителя за сгоревший большегруз в Тюменской области оштрафовали на 40 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К штрафу в 40 тыс. рублей приговорил Голышмановский районный суд водителя, по вине которого сгорел КамАЗ с грузом. Ущерб составил 11 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

64-летний житель Ижевска признан виновным в уничтожении чужого имущества.

Суд установил, что 27 января 2021 года мужчина, перевозивший автомобильные шины, остановился у автокемпинга на трассе Тюмень-Омск и оставил без присмотра в кабине включенную газовую плитку. Произошел пожар. Уничтожены и КамАЗ, и груз.