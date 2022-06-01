Виктор Берендеев стал самым старшим обладателем бронзового значка ГТО в Тобольском районе

| Фото: gto.ru | Фото: gto.ru

Виктор Берендеев 1929 г.р. недавно выполнил нормативы ГТО и стал самым старшим обладателем бронзового значка в Тобольском районе.

93-летний ветеран трудового фронта живёт в с. Санниково. Он постоянно участвует во всех спортивных состязаниях в селе и многих фестивалях ГТО, сообщают новости Тобольского района в Telegram-канале.

| Фото: новости Тобольского района в Telegram | Фото: новости Тобольского района в Telegram

Добавим, Виктор Берендеев награжден медалями "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг". Всю жизнь прожил в родном селе Санниково, трудился в колхозе. С супругой Ниной прожили 59 лет, воспитали троих детей.