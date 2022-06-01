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Cбербанк вновь снизил ставки по потребительским кредитам и запустил новое предложение для подписчиков СберПрайм+

Экономика, 17:20 14 июня 2022

Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам ещё на один процентный пункт. С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ — 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года).

"10 июня регулятор принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и Сбер моментально отреагировал на это улучшением условий своих кредитных продуктов. Мы вновь снизили ставку по самому популярному кредитному продукту в стране — кредиту на любые цели. И мы приготовили новое предложение для подписчиков СберПрайм+: в первый месяц ставка по кредиту для них составит всего 6,9% годовых. Думаю, это отличная новость: кредитование снова становится доступным и помогает нашим клиентам успешно решать различные жизненные задачи", - прокомментировал директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Узнать больше о потребительских кредитах Сбера можно на сайте банка.

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