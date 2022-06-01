Следственный комитет расследует обстоятельства гибели двух девочек на реке Тавда

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Обстоятельства гибели двух девочек 11 и 13 лет в заливе р. Тавда в с. Нижняя Тавда 17 июня выясняют тюменские следователи.

Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, девочки ушли купаться, но об этом не предупредили своих родителей. Во время заплыва они не смогли выплыть и утонули.

Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, родители детей, которым оказывается психологическая помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии.

Следственное управление обращает внимание на необходимость соблюдения правил безопасности на воде и призывает взрослых проявлять внимание, когда на водоеме находятся дети, а дома провести разъяснительную беседу.