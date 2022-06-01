В Тюменской области с начала года утонули 12 человек, в том числе 5 детей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области с начала 2022 года утонули 12 человек, пятеро из них — дети, сообщает региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что профилактику на водоёмах усилили. 20 июня сотрудники ГИМС патрулировали акваторию озера Андреевского. Инспекторы побеседовали с судоводителями, напомнили им, что нужно следить не только за своей безопасностью, но и за безопасностью пассажиров.

Рыбакам вручили тематические памятки с номерами телефонов экстренных служб.