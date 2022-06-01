  • 21 июня 202221.06.2022вторник
  • USD56,1727
    EUR58,8003
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области с начала года утонули 12 человек, в том числе 5 детей

Происшествия, 10:57 21 июня 2022

ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области с начала 2022 года утонули 12 человек, пятеро из них — дети, сообщает региональное управление МЧС.

В ведомстве уточнили, что профилактику на водоёмах усилили. 20 июня сотрудники ГИМС патрулировали акваторию озера Андреевского. Инспекторы побеседовали с судоводителями, напомнили им, что нужно следить не только за своей безопасностью, но и за безопасностью пассажиров.

Рыбакам вручили тематические памятки с номерами телефонов экстренных служб.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , реки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:57 21.06.2022В Тюменской области с начала года утонули 12 человек, в том числе 5 детей
10:35 21.06.202212 человек пострадали в авариях в Тюменской области за сутки
17:27 20.06.2022В Тюмени 10-месячный малыш получил тяжелые ожоги
16:54 20.06.2022В Тюмени осужденного подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр