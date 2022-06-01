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"Единая Россия" выступила с инициативой о компенсациях волонтерам

Политика, 15:58 21 июня 2022

фото из Telegram-канала Ивана Квитки

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтеров. Работа волонтёров, по словам депутата Госдумы Ивана Квитки, востребована.

"Во время острого периода пандемии в Тюменской области работало более тысячи волонтеров-медиков, - рассказал он. - Сегодня сотни наших добровольцев участвуют в поисково-спасательных работах. Волонтёры "Единой России" и "Молодой гвардии" выполняют гуманитарную миссию партии на Донбассе и освобожденных территориях".

За последние 5 лет волонтеры и добровольцы, по данным заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике Юлии Сарановой, оказывали помощь в ликвидации ЧС более 40 тыс. раз.

Предполагается, что данные о добровольцах и волонтерских организациях соберут и проверят в единой информационной системе. Порядок и условия назначения компенсации определит правительство России.

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# волонтеры , Единая Россия , Иван Квитка

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