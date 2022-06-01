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Минспорта окажет поддержку в проведении международного фестиваля "Битва на Туре" в Тюмени

Экономика, 13:30 22 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минспорта РФ окажет поддержку в проведении международного фестиваля "Битва на Туре", рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Спортивное событие, ставшее визитной карточкой региона, обсудили на Петербургском международном экономическом форуме с заместителем министра Одесом Байсултановым.

Напомним, что "Битва на Туре" уже включена в список особо значимых проектов Минспорта. "Будущей зимой "Битва на Туре" вас удивит. С такой поддержкой Минспорта и Росмолодежи команда начинает усиленную подготовку. Будет организована на высоком уровне и спортивная конференция, где обсудят стратегические решения для развития отечественной спорт-индустрии. И, конечно, проект привлечет в наш регион больше гостей", - сообщил Пантелеев.

Напомним, в феврале 2022 года в "Битве на Туре" участвовали спортсмены из России, Австрии, Беларуси, Бельгии, Сербии, Италии и Швейцарии. Призовой фонд соревнований составил 10 тыс. евро. Абсолютным победителем на международных соревнованиях стал спортсмен из Швейцарии Николас Хуберт.

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# Андрей Пантелеев , Битва на Туре , Министерство спорта РФ

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