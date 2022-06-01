  • 22 июня 202222.06.2022среда
  • USD54,7081
    EUR57,4566
  • В Тюмени 13..15 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

9 из 10 платежей за услуги ЖКХ клиенты Сбербанка проводят онлайн

Экономика, 17:31 22 июня 2022

asi.ru | Фото: asi.ru

Клиенты Сбербанка в Тюменской области все чаще оплачивают услуги ЖКХ дистанционно. По данным за 5 месяцев 2022 года, более 85% всех транзакций в Западно-Сибирском отделении Сбербанка совершается онлайн — через мобильное приложение и веб-версию сервиса Сбербанк Онлайн.

Самый простой и быстрый способ оплаты — по QR-коду. В этом случае пользователям не придется вводить длинные реквизиты, достаточно зайти в приложение Сбербанк Онлайн и отсканировать QR или штрих-код на квитанции.

Также для удобства клиентов Сбербанк совместно с УК и ТСЖ организовал прием показаний приборов учета через сервис Сбербанк Онлайн. Передать показания счетчиков можно как в момент оплаты коммунальных услуг, так и без проведения платежа.

Кроме того, найти поставщика коммунальных услуг и провести платеж можно через строку поиска. Для этого потребуется ввести название или ИНН юридического лица.

"Оплачивать услуги ЖКХ в Сбербанк Онлайн просто, быстро и удобно. В личном кабинете существуют разные способы оплаты, и каждый клиент выбирает наиболее подходящий для себя – по QR-коду, по ИНН, по штрихкоду или через повтор платежа из истории. Имея доступ к Сбербанк Онлайн, можно оплачивать платежи без квитанции в любое удобное время", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Помимо регулярных платежей в Сбербанк Онлайн можно проводить оплату и за разовые услуги — например, летний отдых или образовательные курсы. Для этого достаточно найти получателя платежа через поиск по названию или ИНН или самостоятельно ввести реквизиты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Сбербанк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:31 22.06.20229 из 10 платежей за услуги ЖКХ клиенты Сбербанка проводят онлайн
16:31 22.06.2022Производители Тюменской области отправили более 10,5 тысяч тонн кормов в российские регионы
16:09 22.06.202210 тюменских компаний научились продвигать свою продукцию на иностранных рынках
13:30 22.06.2022Минспорта окажет поддержку в проведении международного фестиваля "Битва на Туре" в Тюмени