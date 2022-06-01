9 из 10 платежей за услуги ЖКХ клиенты Сбербанка проводят онлайн

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Клиенты Сбербанка в Тюменской области все чаще оплачивают услуги ЖКХ дистанционно. По данным за 5 месяцев 2022 года, более 85% всех транзакций в Западно-Сибирском отделении Сбербанка совершается онлайн — через мобильное приложение и веб-версию сервиса Сбербанк Онлайн.

Самый простой и быстрый способ оплаты — по QR-коду. В этом случае пользователям не придется вводить длинные реквизиты, достаточно зайти в приложение Сбербанк Онлайн и отсканировать QR или штрих-код на квитанции.

Также для удобства клиентов Сбербанк совместно с УК и ТСЖ организовал прием показаний приборов учета через сервис Сбербанк Онлайн. Передать показания счетчиков можно как в момент оплаты коммунальных услуг, так и без проведения платежа.

Кроме того, найти поставщика коммунальных услуг и провести платеж можно через строку поиска. Для этого потребуется ввести название или ИНН юридического лица.

"Оплачивать услуги ЖКХ в Сбербанк Онлайн просто, быстро и удобно. В личном кабинете существуют разные способы оплаты, и каждый клиент выбирает наиболее подходящий для себя – по QR-коду, по ИНН, по штрихкоду или через повтор платежа из истории. Имея доступ к Сбербанк Онлайн, можно оплачивать платежи без квитанции в любое удобное время", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Помимо регулярных платежей в Сбербанк Онлайн можно проводить оплату и за разовые услуги — например, летний отдых или образовательные курсы. Для этого достаточно найти получателя платежа через поиск по названию или ИНН или самостоятельно ввести реквизиты.