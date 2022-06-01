Жители Тюменской области получили по ипотеке с господдержкой 13,4 миллиарда рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 13,4 млрд рублей оформили жители Тюменской области ипотечных займов с господдержкой в первом квартале 2022 года. Об этом сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области 22 июня.

Программа льготного ипотечного кредитования будет действовать до конца года, а ставка стала еще ниже – теперь ее размер составляет 7 %. Это означает, что еще больше тюменцев смогут улучшить жилищные условия, уточняется в сообщении.

Напомним, по поручению президента России правительство снизило процентную ставку по программе "Льготная ипотека" с 9 до 7 %. Размер субсидируемого кредита составляет: 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей; шесть млн рублей для остальных российских субъектов.