В Тюменской области создали Союз почетных граждан региона

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Распоряжении о создании Союза почетных граждан региона подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов 15 июня 2022 года, сообщает информационный центр регионального правительства.

В деятельность Союза входят: взаимодействие с гражданским обществом, в том числе в ходе избирательных кампаний, общественных акций; реализация проектов, способствующих сплоченности регионального сообщества; укрепление связей между поколениями; проведение просветительской работы с населением.

Отметим, почетными гражданами Тюменской области стали 23 человека. Звание присваивается с 2005 года. Первым нагрудный знак получил бывший губернатор Тюменской области, мэр Москвы Сергей Собянин. 23 в списке стал Юрий Конев.