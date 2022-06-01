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В Тюменской области создали Союз почетных граждан региона

Политика, 19:04 23 июня 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Распоряжении о создании Союза почетных граждан региона подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов 15 июня 2022 года, сообщает информационный центр регионального правительства.

В деятельность Союза входят: взаимодействие с гражданским обществом, в том числе в ходе избирательных кампаний, общественных акций; реализация проектов, способствующих сплоченности регионального сообщества; укрепление связей между поколениями; проведение просветительской работы с населением.

Отметим, почетными гражданами Тюменской области стали 23 человека. Звание присваивается с 2005 года. Первым нагрудный знак получил бывший губернатор Тюменской области, мэр Москвы Сергей Собянин. 23 в списке стал Юрий Конев.

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# Александр Моор , почетный гражданин Тюменской области , Сергей Корепанов

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