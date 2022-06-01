В Тюменской области 100-балльники ЕГЭ получат по 100 тысяч рублей до 1 августа

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Выпускники Тюменской области получат по 100 тыс. рублей за каждый предмет ЕГЭ, сданный на 100 баллов, до 1 августа. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

"Данные с результатами ЕГЭ поступят в департамент образования и науки Тюменской области. Выпускникам нужно сообщить лишь номер счета для перечисления средств", - уточняется в информации.

Напомним, что поручение премировать 100-балльников дал губернатор Александр Моор во время прямой линии 21 июня.