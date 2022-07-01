Тюменская область наращивает сотрудничество с Египтом

| Фото: forumspb2022 | Фото: forumspb2022

12 предприятий Тюменской области поставляют в Египет системы водоочистки, пиломатериалы. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

"Мы можем сотрудничать по многим направлениям и привлекать инвестиции. Варианты обсудили на минувшем Петербургском международном экономическом форуме с Яхьей Эльвасиком, представителем официальной делегации Минпромторга Египта", - сообщил он.

Андрей Пантелеев отметил, что вне России большой спрос на все, что связано с энергетикой. К примеру, египтянам нужны аккумуляторы, нефтегазовое оборудование и сервис.

Тюменцы пригласили коллег из Арабской Республики на Промышленно-энергетический форум TNF, у которого в 2022 году новый статус и масштабная география, соответственно, больше возможностей для развития экономики.