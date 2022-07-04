На 35 улицах Тюмени обновят дорожное покрытие

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

На 35 тюменских улицах обновят дорожное покрытие в 2022 г. Как сообщает городская администрация, дороги, нуждающиеся в ремонте, определяет передвижная дорожная лаборатория "Трасса".

По словам специалистов, метод фрезерования позволяет избавиться от колейности и других дефектов асфальтобетонного покрытия, а также оперативно привести дорогу в нормативное состояние.

Отметим, что всего в 2022 году методом фрезерования обновят асфальтобетонное покрытие на 27 км тюменских дорог.