Сбербанк и ЭНКО договорились о партнерстве по цифровизации

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбербанк и группа компаний ЭНКО заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации. Документ на международной выставке "Иннопром" подписали председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и бенефициар ЭНКО Елена Низамова.

Соглашение предусматривает разработку и внедрение различных цифровых сервисов для ГК ЭНКО, в том числе с применением дистанционных технологий и на основе искусственного интеллекта, направленных на повышение эффективности строительной компании.

Сбербанк будет содействовать созданию системы по сбору речевой аналитики по входящим и исходящим звонкам кол-центра для повышения качества работы сотрудников, участвовать в установке контрольно-пропускных пунктов с технологией распознавания лиц на стройплощадках.

Кроме того, банк будет предоставлять полезные возможности, связанные с аналитикой данных, и разрабатывать концепцию развития управляющей компании, обслуживающей построенные жилые комплексы ЭНКО.

"Группа компаний ЭНКО является клиентом Сбербанка с 2013 года. За это время с нашим участием введено в эксплуатацию более 670 тысяч квадратных метров жилья. Помимо финансирования, сегодня для многих компаний приоритетом становится совершенствование бизнес-процессов, и мы готовы содействовать внедрению передовых IT-решений для повышения эффективности работы наших клиентов", - прокомментировал председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

"За последние годы наша компания показала, что мы являемся одним из лучших застройщиков региона. А лидерство в современном мире невозможно без применения новых цифровых сервисов. Мы рады, что с таким сильным партнером, как Сбер, мы можем внедрить новейшие разработки в свои бизнес-процессы и тем самым вывести качество наших продуктов и услуг на еще более высокий уровень", - заключила бенефициар ГК ЭНКО Елена Низамова.