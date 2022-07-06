  • 6 июля 20226.07.2022среда
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Новогодние каникулы в России сократили на два дня

Экономика, 16:16 06 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января, а выходные 1 и 8 января (воскресенье) перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно. Минтруд подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2023 году.

Таким образом, в 2023 году россияне также будут отдыхать с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября.

Проект постановления представлен на общественное обсуждение, сообщается на сайте ведомства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выходные дни , Минтруд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 06.07.2022Новогодние каникулы в России сократили на два дня
15:54 06.07.2022Капуста нового урожая из Тюменского района поступит в магазины региона через месяц
14:37 06.07.2022Сбербанк и ЭНКО договорились о партнерстве по цифровизации
14:14 06.07.2022В России увеличили размер кредита льготной ипотеки для IT-специалистов