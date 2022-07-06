Новогодние каникулы в России сократили на два дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января, а выходные 1 и 8 января (воскресенье) перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно. Минтруд подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2023 году.

Таким образом, в 2023 году россияне также будут отдыхать с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября.

Проект постановления представлен на общественное обсуждение, сообщается на сайте ведомства.