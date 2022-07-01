В Тюменской области в 1,7 раз больше, чем в среднем по России, брали ипотечные кредиты в 2021 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по развитию ипотеки за последний год, в то время как Ингушетия, Дагестан и Крым оказались в конце списка. Исследование подготовило РИА Новости.

В Тюменской области 37 человек из тысячи взяли за прошедшие 12 месяцев ипотечный кредит. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране и в 7,6 раза больше, чем у региона, занявшего последнюю строчку.

Специалисты отмечают, что тюменский регион один из самых экономически развитых регионов страны, который к тому же демонстрирует хорошую динамику по многим социально-экономическим показателям.

С очень близкими результатами вторую и третью строчки в рейтинге занимают два других региона "тюменской матрешки": Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ с результатами – 35,3 и 34,3 кредита на тысячу человек экономически активного населения. Лидирующие позиции этих регионов определяются экономическими и демографическими факторами.

В лидирующей группе за первой тройкой расположились: Удмуртская Республика (32,6 кредита), Республика Саха (Якутия) (32,3 кредита), Республика Башкортостан (31,6 кредита), Новосибирская область (30,9 кредита), Республика Татарстан (29,8 кредита), Магаданская область (29,5 кредита) и Пермский край (29,4 кредита).

Всего выше среднероссийского уровня развитость ипотеки наблюдается в 44 регионах, а в 10 регионах она выше среднего уровня как минимум на треть.

При этом, по данным статистики, с марта наблюдается снижение ставок и рынок ипотеки постепенно приходит в норму. По предварительным данным, уже в июне ситуация радикально улучшилась. Объем одобрения кредитов вырос за месяц почти на 80%, соответственно во второй половине года большую часть падения ипотека может отыграть, полагают аналитики.