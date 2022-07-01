Налоговые льготы помогут начинающим IT-предпринимателям, считает эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменения в Налоговый кодекс, расширяющие льготы для IТ-компаний, направлены, в первую очередь, на работодателей и тех, кто хочет открыть свой IT-бизнес. Они интересны учредителям и собственникам, потому что снижают налоговую нагрузку на компанию. А у предпринимателей появляется возможность повышать заработные платы своим сотрудникам.

Такое мнение в интервью корреспонденту "Тюменской линии" высказала генеральный директор ООО "Анлим-Софт" Мария Кагарманова.

Напомним, ранее Госдума приняла решение о расширении налоговых льгот для IТ-компаний. Поправки в Налоговый кодекс дополняют список получателей льгот. Например, теперь на них могут претендовать компании, получающие доходы от продажи на своих платформах онлайн-рекламы и образовательных онлайн-услуг. При этом порог по профильной выручке снижается с 90 до 70%, то есть получать льготу смогут больше компаний.

Мария Кагарманова отметила, что для IT-сферы новые льготы положительно скажутся на финансовой деятельности компаний. Но это касается тех, кто работает по общей, а не упрощенной системе налогообложения.

"До поправок мы не входили в число компаний, которые могут пользоваться льготами. Изменения внесли на днях, и сейчас мы анализируем и проверяем, подходим ли под новые требования. Если мы войдем в эту категорию, наши сотрудники смогут претендовать на льготные ипотеки. Пока мы не относимся к ней", - говорит Мария Кагарманова.

| фото Марии Кагармановой | фото Марии Кагармановой

Говоря в целом об IT-отрасли, Мария говорит о максимальной ее привлекательности как два года назад, так и сейчас. Информационные технологии и информационная безопасность находятся на пике, поэтому не только абитуриенты, но и школьники выбирают IT-направление.

"Считаю, что одной из привлекательных мер для нынешних и будущих работников IT-отрасли может стать отсрочка от армии. Этим вопросом уже интересуются наши сотрудники. Также соискатели на собеседованиях спрашивают о возможности такой льготы для работников IT-компаний", - добавила генеральный директор ООО "Анлим-Софт".

Любовь Голышева