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В Тюменской области самое большое число вакансий открыто в строительной отрасли

Экономика, 17:11 11 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рабочие специальности остаются самыми востребованными в Тюменской области. Спросом пользуются такие профессии, как бетонщики, каменщики, сварщики, маляры и штукатуры, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

В настоящее время работодатели региона заявили 29,6 тыс. вакансий, из них 4,3 тыс. – в строительной отрасли. Еще 6,8 тыс. вакансий - в сельском хозяйстве, торговле, обрабатывающих производствах. Так, востребованы продавцы, швеи, менеджеры, кассиры, слесари по ремонту автомобилей, трактористы животноводы, станочники, пекари.

В Тюменской области уровень регистрируемой безработицы составляет 0,61%, на одного соискателя приходится четыре вакансии. В поиске подходящей работы находятся 8 тыс. 652 человека, на учете в качестве безработных состоят 4 тыс. 462 человека.

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# вакансии , занятость , рабочие профессии , рынок труда

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