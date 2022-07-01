На "ЗапСибНефтехиме" в Тобольске завершили реконструкцию производственных помещений

| Фото: old.sibur.ru | Фото: old.sibur.ru

Первый этап проекта развития ремонтного производства завершен на заводе "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. Проведен ремонт производственных мастерских, оптимизирован процесс ремонтных работ, обустроена дополнительная мастерская, сообщает администрация Тобольска.

В ходе первого этапа проекта выполнена реконструкция ключевых производственных и административно-бытовых помещений общей площадью более 20 тыс. кв. м. Произведена замена кровли, металлоконструкций, обшивки фасада нового здания. Приобретено и установлено 26 консольных и мостовых грузоподъемных кранов, 26 новых станков, 48 стендов.

"Исторически сложилось, что ключевые подразделения нашего завода были разрознены. Много времени и трудозатрат занимало перемещение узлов и деталей из одного подразделения в другое. Успешное завершение первого этапа проекта позволило выстроить процесс ремонта оборудования в одном месте от приемки, разборки и дефектовки – до технического контроля отремонтированного изделия и его выдачи", – рассказал директор ремонтно-механического завода предприятия Алексей Ташпаев.

Второй этап предусматривает комплексное обновление технологического ремонтного оборудования.