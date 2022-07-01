Трассу Тюмень - Ханты-Мансийск расширяют в границах Тобольского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работы по расширению трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск начинаются в границах Тобольского района. Будущие полосы существенно увеличат пропускную способность федеральной магистрали.

Об этом глава муницпального образования Леонид Митрюшкин написал в своем Telegram-канале.

"В районе села Кутарбитка дорожники ставят бетонно-асфальтовый завод. Это площадка для временного размещения строительной техники и материалов", - рассказал он.

В Тобольском районе в 2022 году дороги регионального значения отремонтируют по четырём направлениям. В план управления автодорог Тюменской области включены участки Тобольск – Байгора - Курья, Тобольск – Сетово – Елань, Байкалово – Сорокино и подъезд к д. Нижние Аремзяны.